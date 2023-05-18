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Giriş Tarihi: 18.5.2023 17:44 Son Güncelleme: 18.5.2023 18:25

Nevşehir’de göçük altında kalan operatör hayatını kaybetti

Nevşehir'de meydana gelen göçükte iş makinesi operatörü Adem K., toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir’de göçük altında kalan operatör hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyündeki yeni kazılan patates deposunun hafriyatının döküldüğü alanda iş makinesiyle çalışan Adem K. (38) ,bulunduğu yerin alt tarafındaki deponun baca kısmında meydana gelen toprak kaymasıyla boşluğa düşerek göçük altında kaldı.

Kazayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kurtarma ekipleri yaklaşık 1 saatlik süren çalışmalar sonucu iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından Adem K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırılırken olayın meydana geldiği Çardak köyünde güvenlik önlemi alınarak çevredeki işçiler uzaklaştırıldı.Ekiplerin göçükte bulunan iş makinesini kurtarma çalışması ise devam ediyor.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Nevşehir’de göçük altında kalan operatör hayatını kaybetti
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