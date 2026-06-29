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Giriş Tarihi: 29.06.2026 05:09

Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Nevşehir’de merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünde iki otomobilin çarpıştığı kazada Derviş K. öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA
Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Alacaşar köyünün girişinde meydana geldi. Hüseyin A. idaresindeki 50 AEU 699 plakalı otomobil ile Derviş Küçüktüfekçi yönetimindeki 06 EE 9123 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Derviş K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Derviş K.'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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