Nevşehir’de işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Edinilen bilgilere göre A.A. yönetimindeki minibüs, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 14 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Dikkat çeken bir detayda ise yaralılardan birinin, sağlık personelinin kendisine ulaşmasını yerde uzanarak ve üzerine şemsiye tutarak beklediği görüldü. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.