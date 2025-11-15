Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Giriş Tarihi: 15.11.2025 10:12

Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nden Kayaşehir istikametine ilerleyen işçi servisi, sabah saatlerinde buzlanmanın etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı.

MEHTAP AYDOĞAN
Edinilen bilgilere göre A.A. yönetimindeki minibüs, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 14 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Dikkat çeken bir detayda ise yaralılardan birinin, sağlık personelinin kendisine ulaşmasını yerde uzanarak ve üzerine şemsiye tutarak beklediği görüldü. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

