Nevşehir’de kaçak kazıya suçüstü: 6 şüpheli jandarmaya yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile kaçak kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy köyü mülki sınırları içerisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce yürütülen koordineli operasyon sonucunda, 6 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda 1 dedektör ve ünitesi, 1 pointer, 1 el dedektörü, 1 projektör ile 5 adet kazı malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili E.G., F.M.Ö., M.A., M.A., S.A. ve S.Ö. isimli şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.