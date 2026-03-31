Nevşehir’de kafa kafaya facia! 2 aracın çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 31.03.2026 15:45

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 68 yaşındaki Muhittin Karaca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaca kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Kaza, dün öğle saatlerinde Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesi yakınlarında meydana geldi. Muharrem Karaduman (61) yönetimindeki 50 ADV 838 plakalı otomobil ile Muhittin Karaca idaresindeki 58 EC 361 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlardaki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan sürücü Muhittin Karaca, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Muharrem Karaduman tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

