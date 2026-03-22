Nevşehir’de kan donduran olay! Eşini tabancayla öldürdü, intihara kalkıştı

Nevşehir'deki olay, saat 20.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.
EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Coşkun Erdoğan, iddiaya göre iki çocuk annesi eşi Kısmet Erdoğan ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, eşi Kısmet Erdoğan'a tabancayla ateş açtı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Eşini tabancayla vuran Coşkun Erdoğan, daha sonra kendi başına dayadığı silahlı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kısmet Erdoğan'ın öldüğünü belirledi.