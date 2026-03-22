Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de kan donduran olay! Eşini tabancayla öldürdü, intihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:10 Son Güncelleme: 22.03.2026 09:22

Nevşehir'de, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'deki olay, saat 20.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Coşkun Erdoğan, iddiaya göre iki çocuk annesi eşi Kısmet Erdoğan ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine Coşkun Erdoğan, eşi Kısmet Erdoğan'a tabancayla ateş açtı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Eşini tabancayla vuran Coşkun Erdoğan, daha sonra kendi başına dayadığı silahlı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Kısmet Erdoğan'ın öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan Coşkun Erdoğan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısmet Erdoğan'ın cansız bedeni, olay yedinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

