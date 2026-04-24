Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de komşu cinayetinde karar: Baba ve oğluna ağır hapis cezası!
Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:38

Nevşehir’de komşu cinayetinde karar: Baba ve oğluna ağır hapis cezası!

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklardan baba E.C. müebbet ve 14 yıl, oğlu A.C. ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir’de komşu cinayetinde karar: Baba ve oğluna ağır hapis cezası!
Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan E.C., pazardan dönen M.Ş. ve kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu araca pusu kurdu. Tüfekle açılan ateş sonucu iki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli E.C., kullandığı aracın köy içinde kaza yapması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.C. ile oğlu A.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçu ağır tahrik altında işlediklerini ileri sürdü. Tarafların beyanlarını ve dosya kapsamını değerlendiren mahkeme heyeti, baba E.C.'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve ayrıca 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Oğlu A.C. ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte kamuoyunda yakından takip edilen davada yargı süreci ilk derece mahkemesi nezdinde tamamlanmış oldu.

Nevşehir’de komşu cinayetinde karar: Baba ve oğluna ağır hapis cezası!
