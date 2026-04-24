Nevşehir’de komşu cinayetinde karar: Baba ve oğluna ağır hapis cezası!

Olay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan E.C., pazardan dönen M.Ş. ve kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu araca pusu kurdu. Tüfekle açılan ateş sonucu iki kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli E.C., kullandığı aracın köy içinde kaza yapması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.