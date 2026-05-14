Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de korku dolu anlar: Oyun oynarken balkondan düşen 2 kardeş yaralandı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:43

Nevşehir'de korku dolu anlar: Oyun oynarken balkondan düşen 2 kardeş yaralandı

Nevşehir'de 4 katlı binanın 1’inci katında oyun oynarken balkondan Muhsin Şerifi (5) ile kardeşi İlyas Şerifi (2,5) yaralandı.

DHA Yaşam
Nevşehir’de korku dolu anlar: Oyun oynarken balkondan düşen 2 kardeş yaralandı
  • ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Karasoku Mahallesi Süer Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan Özbekistan uyruklu İlyas Şerifi ile ağabeyi Muhsin Şerifi henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 2 kardeşin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#NEVŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de korku dolu anlar: Oyun oynarken balkondan düşen 2 kardeş yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA