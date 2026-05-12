Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de korkutan kaza! Kontrolden çıkan kamyon yol kenarına devrildi: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:04 Son Güncelleme: 12.05.2026 16:06

Nevşehir’de Göreme ve Ortahisar beldeleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patates yüklü kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Göreme beldesi ile Ortahisar beldesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 EY 033 plakalı kamyon sürücüsü A.Ş. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Patates yüklü kamyon daha sonra kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kasa sonrası araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 YARALI

Kazada yaralanan sürücü ve kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
