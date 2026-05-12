Nevşehir’de korkutan kaza! Kontrolden çıkan kamyon yol kenarına devrildi: 2 yaralı

Kaza, Göreme beldesi ile Ortahisar beldesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 EY 033 plakalı kamyon sürücüsü A.Ş. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Patates yüklü kamyon daha sonra kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kasa sonrası araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.