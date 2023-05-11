Nevşehir’de Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Nevşehir’de Yenilecek Yemekler

Nevşehir'de ne yenir, ne içilir sorusu birçok kişiyi cezbeden konulardandır. Hem açlığı gidermek hem de farklı tatlar denemek isteyen kişiler Nevşehir'in meşhur yemekleri arasından seçim yapabilmektedir. Nevşehir'de ne yapılır sorusu da bu bağlamda oldukça merak edilen konular içerisinde yer almaktadır. Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Nevşehir'de yenilecek yemekler konusunda tüm bilinmek istenilenleri paylaştık.

Nevşehir'de Ne Yenir, Ne İçilir?

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Nevşehir, dünyanın farklı ülkelerinden ve ülke içinde de farklı şehirlerden en çok ziyaretçi alan şehirlerdendir. Son derece farklı turizm alanları bulunan Nevşehir doğal ve tarihi miraslar bakımından oldukça zengindir. Böyle durumlarda özellikle şehrin kendine has mutfak kültürünün bulunması gelenleri oldukça cezbeden özellikleri arasında yer alır. Yeme içme bakımından oldukça zengin şehirler arasında olduğunu söylemek mümkündür.

Nevşehir'in Ünlü Yemekleri

Nevşehir farklı tatların denenebileceği şehirler içerisinde yer alır. Şehrin kendine has tatları içerisinde özellikle şunları saymak mümkün olur:

Testi Kebabı

Avanos çömlekleri içerisinde yapılan bu kebap türü sebzeler ile birlikte pişirilmektedir. Ateşte ağır ağır pişen etler yanındaki sebzelerle birlikte ikram edilmektedir. Sunumu da oldukça farklı bir yemek türüdür.

Kabak Çekirdekli Erişte

Erişte Nevşehir'de pilav gibi yemeklerin yanında tüketilen lezzetler arasında yer alır. Özellikle kış mevsimlerinde çok tercih edilen bir yemek türüdür.

Yaprak Sarma

Her yörede bilinen yaprak sarma özellikle Nevşehir'de de çok sevilen lezzetler arasında yer almaktadır. Bağları ile ünlü olan Kapadokya sarmalık yaprağı ile en ünlü yerler arasında yer almaktadır.

Ürgüp Köfte

Ürgüp köfte Nevşehir'in en meşhur köfteleri arasında yer alır. Bu köftenin harcına patates harcının konması en önemli özelliklerindendir.

Kayseri ve Nevşehir Mantıları

Nevşehir mantısı ve Kayseri mantısı birbirine benzer ortak özellikleri olan tatlardır. Ancak Nevşehir mantısı daha az zahmetlidir. En önemli farklı noktası ise fırında pişiriliyor olmasıdır. Aynı zamanda ekmek hamurundan yapılması ve klasik mantı şeklinde küçük şekilde yapılmıyor olması da önemli özelliklerindendir.

Nevşehir'de Ne Yapılır?

Nevşehir seyahati sırasında gezilebilecek birçok yer bulunmaktadır. Ürgüp, Göreme, Üç Hisar gibi birçok önemli yerler bulunmaktadır. Burada yeraltı şehirlerini gezebilir ya da derin vadilerde saatler süren doğa yürüyüşlerine katılabilirsiniz. Balon turları ise Nevşehir ile özdeşleşen aktivitelerden biridir. Çömlek atölyelerine giderek burada eğlenceli vakitler geçirebilir ya da ATV turlarına katılabilirsiniz. Nevşehir hem mutfak kültürü hem de gezilecek yerleri ile merak edilen şehirlerdendir.