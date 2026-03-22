Nevşehir’de okulun kazan dairesinde sır ölüm: 35 yaşındaki çalışan ölü bulundu

Olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasındaki Hacı Halil Türkan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı ileri sürülen Erkan Eray Ceyhan, akşam saatlerinde görev yaptığı okula geldi. Ceyhan'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine okulda arama yapan ekipler, Ceyhan'ı kazan dairesinde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ceyhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ceyhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.