Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de okulun kazan dairesinde sır ölüm: 35 yaşındaki çalışan ölü bulundu
Giriş Tarihi: 22.03.2026 12:09

Nevşehir’de bir lisede yaşanan olay, gece saatlerinde ortaya çıktı. Çalıştığı okula giden 35 yaşındaki bir kişi, kazan dairesinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

MEHTAP AYDOĞAN
  • ABONE OL

Olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasındaki Hacı Halil Türkan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı ileri sürülen Erkan Eray Ceyhan, akşam saatlerinde görev yaptığı okula geldi. Ceyhan'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine okulda arama yapan ekipler, Ceyhan'ı kazan dairesinde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ceyhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ceyhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz