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Giriş Tarihi: 4.12.2023 12:48 Son Güncelleme: 4.12.2023 13:46

Nevşehir’de otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nevşehir’de, aracını yol kenarına park ettikten sonra arkadaşlarıyla buluşmak için yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki Rabia Kepenek’e yolcu otobüsü çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Nevşehir’de otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nevşehir'den gece saatlerinde otomobiliyle Avanos İlçesi'ne gelen Rabia Keperek, aracını yol kenarına park ettikten sonra yolan karışsında bekleyen arkadaşlarının yanına gitmek istedi. Rabia Kepenek'e yolun karşısına geçtiği sırada yolcu otobüsü çarptı.

Kepenek'in arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Rabia Kepenek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rabia Kepenek'in cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Nevşehir’de otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
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