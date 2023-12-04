Nevşehir’de otobüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nevşehir'den gece saatlerinde otomobiliyle Avanos İlçesi'ne gelen Rabia Keperek, aracını yol kenarına park ettikten sonra yolan karışsında bekleyen arkadaşlarının yanına gitmek istedi. Rabia Kepenek'e yolun karşısına geçtiği sırada yolcu otobüsü çarptı.

Kepenek'in arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Rabia Kepenek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rabia Kepenek'in cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.