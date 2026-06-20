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Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:16

Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

MEHTAP AYDOĞAN
Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Kayseri kara yolu üzerinde, Öğretmenevi karşısında yaşandı. İddiaya göre, A.A. idaresindeki 01 GC 685 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 15 yaşındaki A.B.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden çocuğun, ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak için seyahat ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Nevşehir’de otomobil direğe çarptı: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 yaralı
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