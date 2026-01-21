Nevşehir’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.