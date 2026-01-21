Nevşehir’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Nevşehir merkez Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, JAKEM Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 SA 935 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Ö., seyir halindeyken hatalı sollama yaptığı sırada önünde ilerleyen Hülya S. yönetimindeki 38 NC 309 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kaldırımı aşarak duvara çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsünün, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemeyen sürücü, sağlık ekiplerine güçlük çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu ambulansa alınarak tedavi altına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.