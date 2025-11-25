Nevşehir’de otoyolda tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Kamera kayıtlarına yansıyan olayda, MFS şirketine ait kamyonet ile arkasına bağlanan motosikletin otoyolda seyretmesi hem sürücülerin hem de diğer araçların güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye düşürdü. Durumun belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri sürücüleri tespit ederek haklarında adli işlem başlattı. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında trafik idari yaptırımı uygulandı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, yol güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla otoyoldaki kontrol ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.