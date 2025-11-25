Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:19

Nevşehir’de otoyol güvenliğini tehlikeye atan bir görüntü üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Otoyol Jandarma Timleri tarafından yürütülen denetimler sırasında, Ankara–Niğde Otoyolu’nun Derinkuyu–Kuyulutatlar mevkiinde bir motosikletin kamyonete bağlanarak ilerlediği tespit edildi.

MEHTAP AYDOĞAN
Kamera kayıtlarına yansıyan olayda, MFS şirketine ait kamyonet ile arkasına bağlanan motosikletin otoyolda seyretmesi hem sürücülerin hem de diğer araçların güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye düşürdü. Durumun belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri sürücüleri tespit ederek haklarında adli işlem başlattı. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında trafik idari yaptırımı uygulandı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, yol güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla otoyoldaki kontrol ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

