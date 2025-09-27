Haberler Yaşam Haberleri Nevşehir’de tarım aracı ile otomobil çarpıştı! 1 ölü
Giriş Tarihi: 27.9.2025 20:56 Son Güncelleme: 28.9.2025 00:07

Nevşehir’de tarım aracı ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde otomobil ile “patpat” diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp'e bağlı Karacaören köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen L.A.E. idaresindeki tarım aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tarım aracı sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, patpatta bulunan 3 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

