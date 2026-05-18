Nevşehir’de TIR şoförü aracında ölü bulundu

Olay, Kapadokya Mahallesi'nde Hapishane yolu üzerindeki Kale civarında meydana geldi. İstanbul'dan yük alarak Nevşehir'e gelen 32 yaşındaki TIR şoförü Ahmet Semih Ertuğrul'dan uzun süre haber alamayan araç sahibi durumu kontrol etmek istedi. TIR'ın konum bilgisini inceleyen araç sahibinin, aracın gece saatlerinden itibaren aynı noktada park halinde olduğunu fark ettiği öğrenildi. Bölgeye gelen araç sahibi, sürücüyü tırın kabininde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Semih Ertuğrul'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, sürücünün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.