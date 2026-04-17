Nevşehir’de TOKİ konutlarında teslimatlar başladı: 177 aile yeni evine kavuşuyor

Kısa sürede tamamlanan projede toplam 177 konutun teslimine başlanırken, vatandaşlar belirlenen program dahilinde anahtarlarını teslim alıyor. Yaklaşık 15 ayda tamamlanan konutların, bölgedeki konut ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor. "İlk Evim" projesi kapsamında ev sahibi olan Emre Kayadibi, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "İlk defa ev sahibi oluyorum. Bugün anahtarımızı almaya geldik. Çok heyecanlıyız, ama en çok sevinçliyiz" dedi. Bir diğer hak sahibi Aylin Ulusoy ise kendi yaşadığı şehirde ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Evimi yerinde gördüm, gezdim. Şu an için herhangi bir eksik yok. Bu fırsat sayesinde ilk kez ev sahibi oldum" ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin bilgi veren İnşaat Kontrol Mühendisi Yasin Türkmen, Sulusaray'daki sosyal konutların planlandığı şekilde kısa sürede tamamlandığını söyledi. Türkmen, "Toplam 177 konuttan oluşan projede 50 adet 3+1, 127 adet ise 2+1 daire yer alıyor. Konutlarımız 4 katlı ve 11 bloktan oluşuyor. Teslim sürecini başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu. Yeni konutların teslim edilmesiyle birlikte çok sayıda ailenin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.