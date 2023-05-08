Nevşehir’de trafik kazası: 1 asker şehit oldu

Bugün akşam saatlerinde, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM Komutanlığı önünde meydana gelen trafik kazasında17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü D.A.K kullandığı 50 ACL 001 plakalı otomobil ile karşıya geçmeye çalışan askeri personel Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e (21) çarptı. Edinilen bilgiye göre; Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'i kanlar içinde yerde gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza yerinden kaçan sürücünün otomobili Güzel Yurt Mahallesi Mercan Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Sürücü bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Edinilen bilgiye göre; Şehit Onbaşı Oğuzhan Kayayel'in Mart ayında Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında göreve başladığı ve kaza öncesi sorumluluğunda olan atların bakımlarını yaptıktan sonra evine gittiği öğrenildi. Kaza sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Vali Becel yaptığı açıklamada: "Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntülü bir zamandayız. JAKEM Komutanlığında görevli Uzman Onbaşımız görevini tamamladıktan sonra evine gitmek için karşıdan karşıya geçmek içen davrandığı esnada trafik kazası geçiriyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Saat 23.00 civarında maalesef Nevşehir Devlet Hastanemizde hakkın rahmetine kavuşuyor ve şehit oluyor. Araç ilk etapta sürücüsüz ve terk edilmiş halde bulunuyor. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 Nevşehir doğumlu sürücü emniyete gelerek teslim oluyor. Soruşturma devam ediyor. Tekrar milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.

Şehidin cenazesi yarın sabah JAKEM Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderilecek.