Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Nevşehir kar tatili için gözler valilikte!

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla gözler Nevşehir'de eğitime yönelik kararlara çevrildi. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Nevşehir'de okullar tatil mi? İşte detaylar…
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
14 Ocak 2026 Çarşamba günü Nevşehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilikten gelecek duyurularla gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünü kapsayan sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu olacağı, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır hariç tüm bölgelerde aralıklı yağışların görüleceği öngörülüyor.
Kıyı Ege, Akdeniz sahil kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında; ayrıca Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli seyretmesi bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği belirtilirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu ifade ediliyor.