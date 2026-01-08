Nevşehir’de yaya geçidinde can pazarı: 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kaza, Bahçeli Evler Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Çat (16), Tolgahan K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride düşen genç kız ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Hatice Çat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Tolgahan K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.