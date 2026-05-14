Nevşehir’de yürekler ağza geldi! 2 kardeş oyun oynarken balkondan düştü

Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:54

Nevşehir’de meydana gelen olayda 4 katlı binanın 1’inci katında oyun oynarken balkondan düşen 5 yaşındaki Muhsin Şerifi ile kardeşi 2,5 yaşındaki İlyas Şerifi yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, öğle saatlerinde Karasoku Mahallesi Süer Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Balkonda oyun oynayan Özbekistan uyruklu İlyas Şerifi ile ağabeyi Muhsin Şerifi henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 2 kardeşin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
