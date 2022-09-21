Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Kazada otomobilde bulunan Rahime Gürışık olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Emik Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.