New York’ta Anadolu rüzgârı

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik’in “Gizem Dolu Anadolu” sergisi, ABD’de büyük ilgi gördü. Davetlileri, Anadolu’nun eşsiz güzellikleriyle büyüleyen Çelik, “Gurur duyuyorum” dedi
Anadolu'nun eşsiz güzelliklerini çektiği karelerle ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, ABD'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde "Gizem Dolu Anadolu" sergisini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Önceki gün düzenlenen ve büyük ilgi gören açılış törenine, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Derya Taşkın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin dört bir yanındaki birbirinden güzel anları yansıttığı fotoğraflarından oluşan sergide konuşan Resul Çelik, "Türkiye'nin gururu olarak yükselen Türkevi'nde Türkiye'nin güzelliklerini sergilemekten onur duyuyorum. 4 mevsimin, 3 farklı iklimin yaşandığı, farklı kültürlerin huzur içinde yaşadığı, tabiatında bütün renkleri görebildiğimiz Türkiye'de ortak değerlerle, tarihimizle, hayallerimizle, ülke ve millet sevgisiyle birbirimize bağlıyız. Bu güzelim ülkede hâlâ keşfedilmemiş yerler, güzellikler var. Çünkü binlerce yıldır tarihin kalbi bu topraklarda atıyor" dedi.
'BÜYÜK HEYECANI PAYLAŞTIM'
Hedefinin 194 ülkeyi gezip fotoğraflamak olduğunu kaydeden Resul Çelik, "Antik şehirler açısından çok zengin bir yer Anadolu. Hayatın binlerce yıldır kesintisiz yaşandığı köyler, mahalleler var. Bir de bunları fotoğrafladığınızı düşünün. Ben işte bu büyük heyecanı sizlerle paylaşmak istedim. İşte bu güzellikleri, burada Türkevi'nde sizlerle ve ABD'li dostlarla paylaştığım için mutluyum" diye konuştu.