NFC Özelliği Nasıl Açılır? Telefonda NFC Nereden Açılır Ve Kapatılır?

NFC özelliği nasıl açılır, NFC özelliği açma nasıl yapılır? Telefonlarımızda günlük alışkanlıklarımızı kolaylaştıracak birbirinden farklı özellikler bulunuyor. NFC'de bunlardan biri. Ancak NFC özelliği ne yazık ki her telefonda bulunmuyor. Telefonunuzda NFC özelliği var mı, varsa telefonda NFC nasıl açılır, telefonda NFC nerededir? Telefonunuzda NFC özelliğini açmak için ihtiyaç duyacağınız detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz!

NFC Nedir? NFC Her Cihazda Kullanılır Mı? NFC Hangi İşlemlerde Kullanılabilir?

NFC ya da Near Field Communication, yakın alan iletişimi anlamına gelir. Uzun yıllardır olsa da özellikle son yıllarda çok popüler olmuştur. NFC ile cihazlar arası basit işlemleri yapabilirsiniz. Kullanıcılar özellikle bu uygulamayı banka kartlarında, kredi kartlarında ve ulaşım kartlarında kullanıyorlar. NFC radyo dalgaları üzerinden bilgi aktarımını sağlar ve teknolojik cihazların yakın mesafeden veri paylaşımlarına izin verir. NFC'nin en çok kullanılan özelliği temassız ödemedir. Örneğin; ulaşım kartınıza yükleme yaptınız ve talimatınızın tamamlanması için ulaşım kartınızı NFC özelliği bulunan telefonunuzun arkasına okutmanız yeterlidir. Aynı şekilde özelliği bulunan cihazlar sayesinde kartınızı kullanmadan NFC ile ödemenizi yapabilirsiniz.

NFC özelliği yeni cihazların neredeyse tamamında yer alıyor ancak eski cihazlarda NFC özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Telefonunuzun NFC özelliğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek için ayarlar kısmından kablosuz ağlar bölümüne bakarak kontrol edebilirsiniz.

NFC Özelliği Nasıl Açılır?

Telefonunuzda NFC özelliğini aktifleştirmek için öncelikle ayarlar menüsüne girin. Ardından bağlantılar kısmına tıklayın buradan diğer bağlantılara tıklayın. Bu aşamada NFC seçeneği görüyorsanız buradan aktifleştirebilirsiniz.