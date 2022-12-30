Nibelungen Destanı Hangi Millete Aittir? Nibelungen Destanı Konusu, Türkler İçin Önemi ve Özeti

Nibelungen destanı hangi millete aittir konusu, bu destanın sahibi olan ulus ile; coğrafi açıdan yakın oldukları diğer ulusların ve devletlerin arasındaki etkileşimleri anlamlandırmamıza olanak sağlamaktadır. Bu açıklamaya göre ise, Nibelungen Destanı hangi Türk devletinden bahseder sorusu sorulabilmektedir. Ayrıca nibelungen destanı türkler için önemi ne konusu da bu içeriğin önemli sayılacak bir diğer ara başlığı olmaktadır. Peki ya bu destan içerisinde yer alan Etzel kim? Dilerseniz birlikte inceleyelim...

Nibelungen Destanı Hangi Millete Aittir?

Nibelungen Destanı'nın Almanca yazılışı; ''Nibelungenlied'' biçimindedir ve bu destanın Almanlara ait olduğu ifade edilmektedir. Nibelungen Destanı içerisinde barındırdığı söylemler ve yazımlar sebebi ile Orta Çağ'a özgü olarak biliniyor. Destan içerisinde geçmekte olan yer ve mekan bilgisi ise Ren Nehri kıyısında konumlanmış olan eski Worms kenti olmaktadır. Nibelungen Destanı'nda Pagan ve Hristiyanlık inançları ile litürjileri bir arada anlatılmıştır. Ayrıca, destanın büyük kısmı Almanya topraklarında geçerken, diğer bir kısmı ise İskandinav topraklarında geçmektedir.

Nibelungen Destanı Konusu

Gerçeküstü ögeler ile çeşitlendirilmiş olan bu destan oldukça masalsı bir anlatım barındırmaktadır. Nibelungen Destanı'nın kısaca konusu şu şekilde anlatılmaktadır; Destanın ana karakteri olarak bilinen kişi Siegfried'dir. Siegfried; ebeveynleri ile beraber hayatını sürdürdüğü şatodan ayrılarak maceradan maceraya koşar. Elinde silahı veya kılıcı olmayacak şekilde, yalnızca bir sopa ile yola çıkar ve önüne gelen köyler ile kentleri gezer. Ayrıca; Siegmund, Schilbung, Niblung, Siegelinde, Mirmir, Alberic, Brunehild, Ute, Gernhold, Rudiger, Gunther, Hagen, Krimehild, Tarnkappe, Volker, Dietrich ve Etzel destanın içerisinde yer alan diğer karakterlerdir.

Nibelungen Destanı'nın Türkler İçin Önemi ve Özeti

Nibelungen Destanı'nın içerisinde Türkler için oldukça önemli bir unsur ve detay bulunmaktadır. Bu detay ve unsur; Nibelungen içerisinde Avrupa Hunları ve Hun Hükümdar'ı Atilla ile ilgili bilgilerin bulunmasıdır. Nibelungen Destanı'nda Atilla; ''Etzel'' ismi ile var olmaktadır. Nibelung'lar olarak destanda ifade edilen devlet ve ulusun yöneticilerinin yaşadıkları olayları ve Attila ile olan mücadeleleri bu destanda anlatılmıştır. Yani destanda ismi duyulan Etzel karakteri; Avrupa Hun İmparatoru Attila'nın ta kendisidir. Ayrıca destanın önemli bir bölümünde; Burgondlar ve Hunlar arasındaki mücadeleler anlatılır. Nibelungen Destanı özeti ise şu şekilde anlatılabilir;

Genç erkek Siegfried, Worms yerleşkesinde hükümeden ve Burgond Kralı olan Gunther isimli kişinin kız kardeşi Kriemhild'e sevdalanır. Fakat Siegfried'e vaat edilen şey; yalnızca İzlanda kraliçesi Brunhild ile Kral Gunther'in ile evlenmesi için destek vermeye ikna olur ise Kriemhild ile evlenmesine izin verilecektir. Siegfried'in destekleri sayesinde Gunther üç müsabakada da Brunhild'e karşı galip gelir. Bu sayede Siegfried, Kriemhild ile sonunda evlenir; fakat Gunther'in taleplerine karşı Brunhild'e boyun eğdirilmesi bir zorunluluktur. Çünkü, Gunther'la evlenmesinin yanı sıra, Brunhild, evlilik vasifesini gerçekleştirmeyi reddeder. Siegfried, hileyle Brunhild'e boyun eğdirir. Birkaç sene sonra, iki kraliçe arasındaki sürtüşmeler peydahlanır. Kriemhild, Gunther'in eşi olmadan evvel, kendisini Siegfried'e vermesinden dolayı, Brunhild'e dert yanar. Brunhild'e sadık Hagen, intikam vaat eder. Hagen; Siegfried'in bedeninde kolayca yaralanacak bölgeyi Kriemhild'den öğrenir ve bir av partisi sırasında Siegfried'i öldürür. Kriemhild intikam duygusuyla, Hun Kralı (Atilla) Etzel ile evlenmeyi onaylar. Gunther ve askerlerini Hun diyarına kaydırmayı başaran Kriemhild; Hunları, vasal Rudiger'i ve (Ostrogot kralı Theodorich) Dietrich von Bern'in askerlerini Gunther'e saldırtır. Burgon ordusundan sadece Hagen hayatta kalır ve Kriemhild; Siegfried'in silahıyla Hagen'in kafasını koparır; kendisini ise Hildebrand (Kriemhild von Dietrich'in vasalı) öldürür.