AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Babalar Günü vesilesiyle şehit babaları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şehit babalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Göktaş, Babalar Günü'nde kahraman yetiştiren babalarla bir araya gelmek istediklerini söyledi. Şehitlerin ve gazilerin emaneti olan ailelerin her an yanlarında olduklarını belirten Bakan Göktaş, devletin tüm imkânlarıyla kapılarının kendilerine açık olduğunu ifade etti. Bakan Göktaş, "Siz, bize bir evladın emanetisiniz. Şehitlerimizin, gazilerimizin emanetisiniz ve artık hepimizin babasısınız. Başımızın üstünde her daim yeriniz var. Her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.



DEVLET HER ZAMAN YANIMIZDA

PROGRAMA katılanlar arasında, 2022 yılında Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gazi olan Ramazan Kablan da yer aldı. Geçtiğimiz yıl Çankaya Kaymakamlığı'nda memur olarak göreve başlayan ve 11 aylık oğlu Eymen ile programa katılan Kablan, "Oğlum da vatan, millet aşkıyla yetişecek, başka türlü zaten imkânsız. Devletin bize yapmış olduğu bu atamalar büyük imkân. Çalışmamız için her türlü imkânı verdiler, hep arayıp sordular. Allah razı olsun" dedi.



VATAN SEVGİSİNİ SİZ ÖĞRETTİNİZ

Şehit babalarının metanetinden övgüyle bahseden Bakan Göktaş, "Nice kahramanlık ailede başlar. Vatan sevgisi aile içinde öğretilir. Evlada, vatan, bayrak aşkını siz aşılıyorsunuz. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve bu millet için canını feda etmek, bunların hepsi ailede öğretilir" şeklinde konuştu. Bakan Göktaş, Malazgirt'te, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 15 Temmuz'da aynı ruhun yaşandığını sözlerine ekledi.