Nick Calathes kimdir? Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Nick Calathes kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

NICK CALATHES KİMDİR?

7 Şubat 1989 tarihinde Casselberry, Florida'da dünyaya gelen Nick Calathes, hem Yunanistan hem de Amerika vatandaşlığına sahiptir. Avrupa basketbolunun en iyi oyun kurucuları arasında gösterilen Nick Calathes, Florida Üniversitesi'nde forma giymiş ve bu süreçte kolejin en iyi oyun kurucularından biri olarak anılmıştır.

Kolejdeki son yılında Florida Gators ile 17.2 sayı, 5.3 ribaund, 6.4 asist, 1.9 top çalma ortalamaları yakalayan Calathes, 2009 yılında mezun olmuştur.

Aynı yaz yapılan NBA Draft'ında 45. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçilen yıldız basketbolcu, ardından sırasıyla 2009-2012 Panathinaikos, 2012-2013 Lokomotiv Kuban, 2013-2015 Memphis Grizzlies, 2015-2020 Panathinaikos, 2020-2022 Barcelona'da oynamış ve son olarak Fenerbahçe Beko'ya transfer olmuştur.

Nick Calathes, kariyeri boyunca 1 EuroLeague, 1 EuroCup, 6 Yunanistan Ligi, 4 Yunanistan Kupası, 1 İspanya Ligi, 2 İspanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Nick Calathes, EuroLeague tarihinde toplam 1711 asist ile birinci, 367 top çalmayla ikinci, 3451 verimlilik puanıyla da 13. sırada yer alıyor.