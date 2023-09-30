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Giriş Tarihi: 30.9.2023 12:01 Son Güncelleme: 30.9.2023 12:01

Nicole Kidman Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Nicole Kidman Dizileri ve Filmleri Listesi

Nicole Kidman, Hollywood denildiğinde akla gelen isimlerin başında yer alır. Avustralyalı olan ünlü isim çok sayıda dizi ve film projelerinde yer almıştır. Rol aldığı film ve dizilerdeki başarısı nedeniyle oyuncu çok sayıda ödüle de layık görülmüştür. Nicole Kidman filmleri ve Tv dizileri, sinemaya meraklı olanların incelediği bir konudur. Bu kapsamda, en beğenilen Nicole Kidman dizileri ve filmleri listesi bilinmelidir.

Nicole Kidman Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Nicole Kidman Dizileri ve Filmleri Listesi

Hollywood, film ve dizi sektörünün simgesi haline gelmiş bir şehirdir. Söz konusu sektörde çok sayıda ünlü isim yer alır. Nicole Kidman da bu isimlerden biridir. Oyunculuktaki üstün başarısı ile öne çıkan Kidman, çok sayıda projede yer almıştır. Oyuncunun rol aldığı projeler izlenme rekorları kırmıştır. Nicole Kidman filmleri ve Tv dizileri dijital medya platformlarında bulunmaktadır. Ayrıca en beğenilen Nicole Kidman dizileri ve filmleri listesi de merak edilenler arasındadır.

Nicole Kidman Filmleri ve Tv Dizileri

Nicole Kidman, daha çok film projelerinde rol almış bir isimdir. Oynadığı birçok filmdeki kabiliyeti ile Kidman, film sektöründe ödüle layık görülmüştür. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasından seçmeler aşağıda sıralanmıştır.

  • Eyes Wide Shut
  • The Hours
  • Being the Ricardos
  • Moulin Rouge
  • die for
  • The others
  • Dogville
  • The Northman
  • Rabbit Hole
  • The killing of a sacred deer
  • Paddington
  • Practical magic
  • Dead calm
  • Lion
  • Batman forever

En Beğenilen Nicole Kidman Dizileri ve Filmleri Listesi

Nicole Kidman sadece film projelerinde rol almamıştır. Söz konusu oyuncunun rol aldığı önemli dizi projeleri de vardır. Oyuncunun rol aldığı öne çıkan diziler aşağıda sıralanmıştır.

  • Big Little Lies
  • The Undoing
  • Nine Perfect Strangers
  • Top Of The Lake

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Nicole Kidman Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Nicole Kidman Dizileri ve Filmleri Listesi
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