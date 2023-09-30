Nicole Kidman Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Nicole Kidman Dizileri ve Filmleri Listesi

Hollywood, film ve dizi sektörünün simgesi haline gelmiş bir şehirdir. Söz konusu sektörde çok sayıda ünlü isim yer alır. Nicole Kidman da bu isimlerden biridir. Oyunculuktaki üstün başarısı ile öne çıkan Kidman, çok sayıda projede yer almıştır. Oyuncunun rol aldığı projeler izlenme rekorları kırmıştır. Nicole Kidman filmleri ve Tv dizileri dijital medya platformlarında bulunmaktadır. Ayrıca en beğenilen Nicole Kidman dizileri ve filmleri listesi de merak edilenler arasındadır.

Nicole Kidman Filmleri ve Tv Dizileri

Nicole Kidman, daha çok film projelerinde rol almış bir isimdir. Oynadığı birçok filmdeki kabiliyeti ile Kidman, film sektöründe ödüle layık görülmüştür. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasından seçmeler aşağıda sıralanmıştır.

Eyes Wide Shut

The Hours

Being the Ricardos

Moulin Rouge

die for

The others

Dogville

The Northman

Rabbit Hole

The killing of a sacred deer

Paddington

Practical magic

Dead calm

Lion

Batman forever

En Beğenilen Nicole Kidman Dizileri ve Filmleri Listesi

Nicole Kidman sadece film projelerinde rol almamıştır. Söz konusu oyuncunun rol aldığı önemli dizi projeleri de vardır. Oyuncunun rol aldığı öne çıkan diziler aşağıda sıralanmıştır.