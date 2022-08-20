NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyordu.

Instagram hesabından nostalji yapan Dinçöz bu fotoğrafın altına, 'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' mesajını yazdı.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production/ Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu.