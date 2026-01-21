Nida Nur küllerinden doğdu

Mersin'de 2023 yılında takıntılı eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından bacaklarından vurulan ve bir bacağı ampüte edilen Nida Nur Nergiz (26) adeta küllerinden doğdu. Geçirdiği 15 ameliyat ve zorlu tedavilerin ardından hayatına koltuk değneği ile devam eden Nida Nur, tıp eğitimini Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak geçen ay Erzincan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde doktor olarak görevine başladı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Korkunç olay, 23 Ekim 2023 tarihinde Mersin'de merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde yaşanmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz, hastanede teknisyen olarak görev yapan takıntılı eski erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vurulmuştu. Saldırı anı kameraya yansırken, talihsiz genç kız her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanmıştı. Uzun süre tedavi gören ve 15 ameliyat geçiren genç kızın sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.

OKUDU DOKTOR OLDU

Koltuk değneği ile hayatına devam eden Nida Nur, eğitimini ailesinin de yaşadığı Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi'nde sürdürdü. Nida Nur Nergiz fakülteden başarılı bir şekilde mezun oldu. Geçtiğimiz ay da Erzincan'da 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık biriminde doktor olarak görevine başladı. Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle vuran tutuklu sanık Ersin Karakuş yargılandığı mahkemede "Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl cezasına çarptırılmış, cezada indirim uygulanmamıştı.