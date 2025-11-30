Nigar’ın ölümüne beraat

Konya'da 4.5 yıl önce 6 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven'in sokaktan geçerken yıkılan beton bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili mahkeme sorumlular hakkında kararını verdi. Mahkeme, yapı sahibi ve aynı zamanda küçük kızın akrabası olan M.K.'yi 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay, belediyede görevli iki inşaat mühendisini ise 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıp hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Mühendislerin müdürleri M.Ö.K.'nın (49) ise beraatine hükmedildi.