NİĞDE BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025: Niğde’de Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile belli oldu!

Niğde'de vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı ibadet ve dualarla karşılamaya hazırlanıyor. 27 Mayıs Çarşamba günü kılınacak bayram namazı öncesinde camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, bayramın manevi huzuru hep birlikte yaşanacak. Bayram namazının ardından vatandaşlar sevdikleriyle bayramlaşacak. İşte, Niğde Kurban Bayramı namazı saati…
NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 26 Mayıs 2026 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:
Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ
Bayram namazı, Müslümanların birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren önemli bir ibadettir. Kardeşlik duygularını güçlendirir ve sosyal dayanışmayı artırır. Ayrıca, Allah'a şükür ifadesi olarak büyük sevap kazandırır.