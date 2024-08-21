Niğde Bor’da pompalı dehşetinde yeni gelişme

Niğde'nin Bor İlçesi Yeni Göçmen Mahallesi, Sakarya Caddesinde abi kardeş olan 2 arkadaşı ile tartışan Y.V.S adlı kişi tartışma ortamdan ayrılarak pompalı tüfek ile geri gelmiş ve araç içerisinde oturan arkadaşları onu elinde tüfekle geldiğini görünce dışarı çıkmışlar ve araç etrafındaki kovalamacanın ardından Y.V.S, abi kardeş olan S.B ve Mehmet Beğendi nin üzerine pompalı tüfekle ateş etmişti. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Beğendi 'yi önce Niğde Ömer Halisdermir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bacağından yaralanan S.B ise Bor İlçe Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına alınmışlardı.

Arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş eden Y.V.S elinde pompalı tüfekle olay yerinden firar etmiş ve sonra bir inşaata girdiğini tespit edilmişti. Y.V.S kullandığı belirlenen pompalı tüfek inşaatta bulunmuştu.

HAYATA TUTUNAMADI

Pompalı tüfekle yüzünden ve boğazından ağır yaralanan Mehmet Beğendi ilk gün sevk edildiği Niğde Ömer Halisdermir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk tedavinin ardından daha sonra Kayseri'ye sevk edilmişti. Kayseri Erciyes TIP Fakültesinde tedavi gören Mehmet Beğendi'den acı haber geldi. Yüzünden ve boğazından ağır yaralanan Mehmet Beğendi(24) yapılan tüm tedavilere rağmen 12 gün sonra yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşlarını pompalı tüfekle yaralayan ve Mehmet Beğendi(24) 'nin de ölümüne neden olan Y.V.S ise her yerde aranıyor.