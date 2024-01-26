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Giriş Tarihi: 26.1.2024 23:34 Son Güncelleme: 26.1.2024 23:39

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Niğde-Nevşehir yolu Yeşil Gölcük Derinkuyu arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hayrettin YENEL
Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

N.B 'nin kullandığı otomobil, seyir halindeyken hava muhalefeti ve yolun buzlu olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kayarak bariyerlere çarparak ters döndü. Kazayı görenler yetkililere haber verdiler. Olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan H.B. (36) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada M.N.B adlı bir kadın ve H.B, Z.B ve B.B adlı 3 çocuk yaralandı. Yaralılar Niğde ve Nevşehir'de bulunan hastanelere sevk edilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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