Niğde Kayseri Arası Kaç Km? Kayseri Niğde Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Şehirler arası yolculuklarda bireyler gidecekleri yolun süresini ve mesafesini öğrenmelidir. Yola çıkmadan evvel yol mesafesi hakkında bilgi sahibi olmak hazırlıklı olmak açısından faydalı olacaktır. Bu hususta Kayseri Niğde arası kaç km merak eden bireyler, Kayseri Niğde arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına yanıt aramaktadır.

Kayseri Niğde Arası Kaç Kilometre?

Kayseri ve Niğde illerimizin her ikisi de İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Birbirlerine sınır komşusu olan bu iller arasında sıklıkla yolculuklar yapılmaktadır. Kayseri Niğde arası mesafe yaklaşık 140 kilometredir, bu mesafe Kayseri-Niğde yolu/D805 karayolu üzerinden gidildiğinde geçerlidir. Diğer bir karayolu alternatifi olan Nevşehir-Niğde yolu/D765 ve D300 üzerinden ise 173 kilometredir.

Kayseri Niğde Arası Kaç Saat Sürer?

Kayseri Niğde arası yolculuk süresi tabii olarak tercih edilen ulaşım vasıtasına göre değişmektedir. Kayseri'den Niğde'ye ya da tam tersi istikamette yolculuk yapmak için özel araç, otobüs firmaları ve tren gibi ulaşım alternatifleri bulunmaktadır. Özel araçla Kayseri Niğde arası mesafe yaklaşık 1 buçuk-2 saat sürerken, şehirler arası otobüsle bu süre 2 buçuk, trenle ise yaklaşık 2 saat 20 dakikayı bulmaktadır. Elbette her iki ulaşım tercihinde de yolculuk süreleri trafiğin akışı, hava durumu ve yol çalışmaları gibi etkenlerden dolayı değişebilmektedir.