Niğde Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Niğde Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Tarihi boyunca pek çok medeniyetin yuvası olan Niğde zengin bir geçmişe sahip bir bozkır şehridir. Aladağlar Milli Parkı, Tyana Su Kemerleri, Gümüşler Manastırı ve Niğde Kalesi gibi önemli turistik noktalara sahip olan bu şehri ziyaret edecekler şehirde havaalanı bulunmadığından Niğde otobüs terminalini kullanmak durumundadır. Bu da Niğde Otogarı nerede ve yol tarifi ile Niğde Otogarı'na nasıl gidilir, hangi otobüs gider sorularını beraberinde getirmektedir.

Niğde Otogarı Nerede?

Niğde Otogarı şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, Bor Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehrin ulaşım ağının merkezinde bulunan bu otogar, 2000'li yılların başında inşa edilmiş ve zamanla modernize edilerek yolcuların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir.

Otogar hem şehirlerarası hem de şehir içi yolculara hizmet veren, geniş ve modern bir tesis olarak tasarlanmıştır. İçerisinde bilet satış noktaları, kafe ve restoranlar, bekleme salonları ve dinlenme alanları gibi birçok olanak bulunmaktadır.

Niğde Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Niğde Otogarı'nın bulunduğu konum hem şehir içinden hem de çevre illerden kolay ulaşım imkânı sunmaktadır. Buraya ulaşmak için aşağıdaki alternatifler değerlendirilebilir.

1. Toplu Taşıma Araçları ile Ulaşım

Belediye Otobüsleri: Niğde Belediyesi'ne ait otobüsler şehir merkezinden otogara ulaşım için sıkça tercih edilmektedir. Zira belirli aralıklarla terminal ile şehir merkezi arasında giden otobüsler en ekonomik ulaşım aracı olmaktadır.

Minibüsler: Şehrin farklı yerlerinden Niğde Otogarı'na giden minibüsler de diğer bir ulaşım şeklidir. Bu seçenek de otobüsler gibi ekonomiktir.

2. Özel Araç ile Ulaşım

Şehir merkezinden Niğde Otogarı'na kendi aracıyla gitmek isteyenler yaklaşık 10 dakika sonra hedeflerine ulaşacaklardır. Bor Caddesi üzerindeki otogarda park sorunu olmadığından özel araçlarla buraya gitmek sorun değildir.

3. Taksi ile Ulaşım

Niğde Otogarı'na ulaşımda konforlu bir alternatifi tercih edenler taksi kullanabilirler.

4. Çevre İlçelerden Ulaşım

Niğde'nin çevre ilçelerinden otogara ulaşım hem minibüsler hem de şehirlerarası otobüslerle sağlanmaktadır. Bor, Çamardı, Altunhisar ve diğer ilçelerden otogara düzenli seferler yapılmaktadır.