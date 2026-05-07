Niğde’de acı kaza: TIR ile otomobil birbirine girdi! Yaşlı çift kurtarılamadı...

Kaza, dün gece saatlerinde, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Y. yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Hasan Çoşkun'un kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADILAR
Ekipler, otomobildeki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çoşkun çiftinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. TIR'ın şoförü İbrahim Y., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.