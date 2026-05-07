Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de acı kaza: TIR ile otomobil birbirine girdi! Yaşlı çift kurtarılamadı...
Giriş Tarihi: 7.05.2026 11:49 Son Güncelleme: 7.05.2026 11:51

Niğde'de acı kaza: TIR ile otomobil birbirine girdi! Yaşlı çift kurtarılamadı...

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, karşı yönden gelen TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Hasan Çoşkun (75) ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun (70), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Niğde’de acı kaza: TIR ile otomobil birbirine girdi! Yaşlı çift kurtarılamadı...
  • ABONE OL

Kaza, dün gece saatlerinde, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Y. yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Hasan Çoşkun'un kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Ekipler, otomobildeki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çoşkun çiftinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. TIR'ın şoförü İbrahim Y., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#NİĞDE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de acı kaza: TIR ile otomobil birbirine girdi! Yaşlı çift kurtarılamadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA