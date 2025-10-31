Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de arı sokan çiftçi hayatını kaybetti
Niğde'de arı sokan çiftçi hayatını kaybetti

Niğde'de koyunlarına ağıl yaptığı sırada eşek arısı sokan çiftçi Ramazan Aldağ (45) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Niğde'nin Dündarlı kasabasında yaşayan çiftçi Ramazan Aldağ'ı, evin önündeki ağıl inşaatın da çalıştığı sırada eşek arısı soktu. "Beni arı soktu yardım edin" diye bağıran Ramazan Aldağ'a bu sırada yoldan geçen komşuları müdahale etti. 2 dakika içerisinde kalbi duran Aldağ'a kalp masajı yapan komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ramazan Alağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arı sokması sonucu yaşadığı kalp krizi ile hayatını kaybeden Aldağ'ın cesedi olay yerine gelen adli tabibin incelemesinin ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi.

