Niğde’de arı sokan çiftçi hayatını kaybetti

Niğde'nin Dündarlı kasabasında yaşayan çiftçi Ramazan Aldağ'ı, evin önündeki ağıl inşaatın da çalıştığı sırada eşek arısı soktu. "Beni arı soktu yardım edin" diye bağıran Ramazan Aldağ'a bu sırada yoldan geçen komşuları müdahale etti. 2 dakika içerisinde kalbi duran Aldağ'a kalp masajı yapan komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Ramazan Alağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Arı sokması sonucu yaşadığı kalp krizi ile hayatını kaybeden Aldağ'ın cesedi olay yerine gelen adli tabibin incelemesinin ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi.