Niğde’de doğalgaz patlaması! 12 yaralı

Olay, Selçuk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Şiddetli patlama sesi şehir merkezindeki birçok mahalleden duyuldu. Patlamanın etkisiyle dairenin duvarları parçalanarak karşı apartmanların önüne ve sokaklara savruldu.

Patlamanın şiddeti nedeniyle mahalledeki elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Apartmanların bahçelerinde ve sokaklarda bulunan çok sayıda araç da patlamadan zarar görerek kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen Niğde Valisi Nedim Akşit, patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceğini belirterek şu açıklamada bulundu: "Patlamanın ardından apartmanın doğalgaz ve elektriği ekipler tarafından kesildi. Patlamanın teknik bir nedenden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Ekiplerimiz olayın nedenini detaylı şekilde araştırıyor. İlk belirlemelere göre 12 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Hastanede müşahede altına alındılar ve kontrolleri devam ediyor. Patlamadan etkilenen konutlarda ekiplerimiz titizlikle inceleme yapıyor." Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.