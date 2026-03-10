Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de doğalgaz patlaması: 16 yaralı
Giriş Tarihi: 10.03.2026

Niğde’de doğalgaz patlaması: 16 yaralı

Hayrettin YENEL
Niğde’de doğalgaz patlaması: 16 yaralı
  • ABONE OL
Niğde'de bir apartmanın birinci katında meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 16 kişi yaralandı. Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde 15 katlı binanın ikinci katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, tahliye edildi. Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlama ve yangının doğalgaz kaynaklı olduğunu, 16 kişinin yaralandığını, 3 kişinin de yanık tedavisi için çevre hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de doğalgaz patlaması: 16 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz