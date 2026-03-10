Niğde’de doğalgaz patlaması: 16 yaralı

Niğde'de bir apartmanın birinci katında meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 16 kişi yaralandı. Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde 15 katlı binanın ikinci katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, tahliye edildi. Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlama ve yangının doğalgaz kaynaklı olduğunu, 16 kişinin yaralandığını, 3 kişinin de yanık tedavisi için çevre hastanelere sevk edildiğini söyledi.