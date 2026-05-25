Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.05.2026 09:05

Niğde'de sabaha karşı iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü H.Ö. ile yolcu M.Ç.'nin öldüğünü belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 04.30 sıralarında Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 15 EJ 070 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan sürücü B.K. ile R.D. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
