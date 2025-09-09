Niğde’de feci kaza: Ölü sayısı 3’e yükseldi! Kimlikleri belli oldu

Adana yolu Sazlıca Kasabası mevkiinde Adana yönünden Niğde istikametinde seyreden otomobil, otoyolda emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında çevreden geçen sürücüler ve yolcular araçta sıkışan 4 yetişkin bir de bebek için hızlı bir şekilde kurtarma çalışması başlattılar.

BEBEK KAZA ANINDA CAMDAN FIRLADI

Olayın yetkililere haber verilmesi üzerine kaza yerine Jandarma, Sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazanın olmasını anında çarpmanın etkisi ile camdan fırladığı belirtilen 2 yaşındaki bir çocuk mucize seri kurtulurken, yoldan geçenler tarafından koruma altına alındı. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yaralılar kırım ekibi tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldılar. Kazada Firdevs Demir (34), Fadime Demir (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralılar ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Batuhan Demir (18) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kazada ölenlerin sayısı da 3'e yükseldi. Diğer yaralılar otomobil sürücüsü Ali Demir(36) ve 2 yaşındaki Ali Demir'in hastanede tedavisi devam ediyor.

Otomobil sürücüsü Ali Demir ve ailesi, Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaretten dönerken yaşadıkları il olan Denizli'ye yola çıktıkları ve Niğde'de kaza yaptıkları öğrenildi.

Olay sonrası TIR şoförü gözaltına alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.