Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 31.03.2026 18:45

Niğde'de 26 Mart’ta bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İHA
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart'ta bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili, olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.V., A.U. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

