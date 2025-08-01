Niğde’de jandarma ve polisten arananlar operasyonu

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen geniş çaplı çaplı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

28 Temmuz tarihinde il genelinde başlatılan güvenlik uygulamaları kapsamında yapılan saha çalışmaları sonucunda, 1 Ağustos sabah saatlerinde adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden birçok noktaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi, 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 kişi, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 14 kişi ile adli para cezası nedeniyle aranan 2 kişi olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Niğde Valiliği, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Öte yandan, başarılı operasyonda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür edilerek, çalışmalarında başarılar dilendi.