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Giriş Tarihi: 15.12.2024 13:33 Son Güncelleme: 15.12.2024 14:04

Niğde’de öğretim görevlisi hayata tutunamadı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tutku Ceren Akçam rahatsızlığı nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayrettin YENEL
Niğde’de öğretim görevlisi hayata tutunamadı

Ani olarak rahatsızlanan Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tutku Ceren tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Durumu fenalaşan Tutku Ceren Akçam'ın yoğun bakımında tedavisi sürerken hayata tutunamadı ve yaşamını yitirdi. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tutku Ceren'in ölüm haberini alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu taziye mesajı yayınladı. Uslu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Ani vefatıyla çok üzüldüğümüz Tutku Ceren Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve tüm Üniversitemize başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." dedi.

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Niğde’de öğretim görevlisi hayata tutunamadı
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