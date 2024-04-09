Niğde’de patates deposu çökmüştü: Ölen işçi toprağa verildi

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde dün saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.