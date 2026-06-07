Niğde’de sel felaketinde hayatını kaybetmişti: 3 çocuk annesi Sabiha Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Ekipler tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır bu kişilerden Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 kişinin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.