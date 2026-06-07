Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de sel felaketinde hayatını kaybetmişti: 3 çocuk annesi Sabiha Dinçer son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 7.06.2026 15:07

Niğde’de sel felaketinde hayatını kaybetmişti: 3 çocuk annesi Sabiha Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sabiha Dinçer (42), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşler beldesinde suya kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Dinçer’in yanı sıra, selde mahsur kalan 5 kişinin tedavisi sürüyor.

DHA Yaşam
Niğde’de sel felaketinde hayatını kaybetmişti: 3 çocuk annesi Sabiha Dinçer son yolculuğuna uğurlandı
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Kentte dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan selde otomobile ulaşmak isteyen Sabiha Dinçer ve Fatma T., suya kapıldı. Bu sırada selde sürüklenen 34 DFD 145 plakalı otomobilde ise Rıfat T., Fatma Nehir T., Tuana T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahsur kaldı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Ekipler tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır bu kişilerden Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 kişinin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

3 çocuk annesi Sabiha Dinçer'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gümüşler Beldesi Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından Dinçer'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NİĞDE

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