Niğde’de sevgililerin tartışması kanlı bitti

Niğde'de gece meydana gelen olayda sevgili olan 22 yaşındaki P. Ü. ve 26 yaşındaki Hakan Gürkan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesiyle P. Ü. çantasında taşıdığı bıçakla erkek arkadaşının kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilidi.



Ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Hakan Gürkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sevgilisini bıçaklayan P. Ü. polis tarafından gözaltına alındı. İki tarafın da üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.