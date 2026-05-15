Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü

Niğde'nin Çiftlik İlçesine bağlı Alay Beldesinde meydana gelen olayda 1 kişinin silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. ile A.E arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma başladı. Kavgaya karışan A.E nin amcası Yaşar Eryılmaz (43) yeğenin kavga ettiğini görünce ayırma maksatlı olarak kavgaya müdahale ederek S.Ö . ile A.E yi ayırmak istedi.

Bu arada S.Ö yanında taşıdığı silahla kavgayı ayırmaya çalışan Yaşar Eryılmaz adlı kişiye ateş etti. Ağır yaralanan Yaşar Eryılmaz olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaranan Yaşar Eryılmaz için hastanede yoğun bir yaşama döndürme tedavisi uygulanmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahla öldürülen Yaşar Eryılmaz'ın silahı ateşleyen S.Ö nün kayını olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli S.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

